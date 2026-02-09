RFV
Calamai: "Come stanno Gud e Rugani? Negli scontri diretti saranno decisivi"
FirenzeViola.it
Nel consueto "Caffè nero bollente" su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "Mi interesserebbe sapere con una certa urgenza lo stato di salute di Gudmundsson e Rugani. È vero che Solomon ha dato la sensazione di essersi inserito alla perfezione, e anche Harrison non mi è dispiaciuto, ora però arrivano degli scontri diretti fondamentali per la Fiorentina e Gudmundsson può essere importante. Poi c'è Rugani, un giocatore di cui abbiamo una necessità assoluta. Spero che oggi ci siano chiarimenti da parte dello staff medico".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Vanoli nel mirino delle critiche: la società va avanti con lui. C’è bisogno dello psicologo, ma uno bravo. Dramma classifica, restano solo 42 punti. Ansia per Gud: forse nuovi accertamentidi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vanoli nel mirino delle critiche: la società va avanti con lui. C’è bisogno dello psicologo, ma uno bravo. Dramma classifica, restano solo 42 punti. Ansia per Gud: forse nuovi accertamenti
2 Una mentalità ancora da costruire, quella che qualche concorrente comincia a mostrare. Ma Vanoli non è l'unico colpevole
Copertina
FirenzeViolaVia alla Fiorentina Paraticiana. La rabbia col Torino e la parola d'ordine al Viola Park
Tommaso LoretoL'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui riflettere
Alberto PolverosiCon Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com