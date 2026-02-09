RFV Calamai: "Come stanno Gud e Rugani? Negli scontri diretti saranno decisivi"

Nel consueto "Caffè nero bollente" su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "Mi interesserebbe sapere con una certa urgenza lo stato di salute di Gudmundsson e Rugani. È vero che Solomon ha dato la sensazione di essersi inserito alla perfezione, e anche Harrison non mi è dispiaciuto, ora però arrivano degli scontri diretti fondamentali per la Fiorentina e Gudmundsson può essere importante. Poi c'è Rugani, un giocatore di cui abbiamo una necessità assoluta. Spero che oggi ci siano chiarimenti da parte dello staff medico".