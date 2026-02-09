RFV Mareggini: "Vanoli non è aiutato abbastanza dai suoi collaboratori"

L'ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola del momento della squadra di Paolo Vanoli: “Dobbiamo sperare tutti, sarebbe folle il contrario. Però ormai speriamo da tante settimane, troppe. Questo cambiamento non sta accadendo. Mi sembrava che fosse tutto cambiato quando abbiamo fatto quei tre-quattro risultati utili consecutivi".

E poi che è successo?

"Non so se per motivi di infortunio o altro, fatto sta che siamo ricaduti nella solita situazione paradossale e bruttissima. Quando succede questo bisogna insistere sui soliti che ti stanno garantendo un miglioramento".

Il calciomercato può aver creato qualche problema nella testa di Vanoli?

"Io questo non lo posso sapere e sinceramente non l’ho pensato. Però dico: mi auguro che i collaboratori dell’allenatore facciano qualcosa di più concreto anche in termini di statistiche. Un tecnico, anche se ha fiducia, dovrebbe avere dei collaboratori sul campo che gli risolvano tante cose. Sennò è impossibile per una testa sola dover gestire tutto. Al di là dei fogli sul tavolo c’è l’interpretazione della partita sul campo, che è una cosa che se non la tiri fuori nei momenti chiave, come i cambi, è un problema. A me sembra che Vanoli non sia aiutato nei momenti opportuni".

