Sohm: "A Firenze non ha funzionato per me, ma anche per altri"

vedi letture

Il centrocampista del Bologna, Simon Sohm, ha parlato in conferenza stampa delle sue prime settimane in rossoblù: "Sto molto bene, la squadra mi ha aiutato tanto nell'adattarmi e sono molto positivo sulla mia permanenza nei prossimi mesi qui".

Cosa le sta chiedendo Vincenzo Italiano?

"Mi sta chiedendo di fare il mio meglio ogni giorno in allenamento. Penso che io e lui abbiamo le stesse idee e gli stessi obiettivi e possiamo uscire insieme da questo momento complicato".

Cosa non ha funzionato a Firenze?

"A Firenze non ha funzionato per me, ma è stato così anche per altri. Sentivo l'esigenza di cambiare aria".

Come si sta trovando nello spogliatoio rossoblù?

"In questo momento sembra tutto negativo, ma non è così. Io mi sto trovando benissimo qui".

Si sente più un centrocampista offensivo o difensivo? "Ho fatto tutti ruoli, dal più difensivo al più avanzato. L'anno scorso sono cresciuto giocando un po' più avanzato ma è una mia qualità poter fare entrambi i ruoli".