Grassia duro: "Lookman-De Ketelaere andavano francobollati"

Filippo Grassia, giornalista e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue dichiarazioni: "La Fiorentina può essere salvata solo dai giocatori. Farei vedere loro la partita disputata dall'Atletico Madrid contro l’Inter per vedere la furia agonistica con cui i giocatori di Simeone hanno affrontato ogni momento di quella gara. Io vorrei vedere i giocatori della Fiorentina comportarsi nella stessa maniera, aldilà del lato tecnico e tattico. Ci devono mettere tutto come se ogni momento della gara fosse decisivo. Poi, però, ci sono state delle situazioni davvero imbarazzanti: Piccoli ha avuto due occasioni. A lui farei vedere i goal che fa Mbappe. Quando si trova nella stessa posizione alza la mira e tira nella parte alta della rete. Con la sua muscolatura non può tirare rasoterra. Kean sta facendo l'abbonamento alla sfortuna. Poi ci sono degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti: Pongracic aveva il pallone, Kean ha fatto un movimento in profondità,e, invece di provare a servirlo, si è rifugiato in un passaggino orizzontale. Dodo fallisce tre passaggi sanguinosi e si intestardisce in un'azione personale invece di passare la palla a Kean, che era meglio piazzato. Se i giocatori peccano di egoismo, pensando di risolvere la partita da soli, è chiaro che il giochino non funziona. Tutto sommato De Gea è stato il migliore salvando 3/4 gol, ma dall'altra parte la Fiorentina ha creato quattro azioni nitide e le devi sfruttare, sennò addio sogni di gloria. Si dovrà fare qualcosa sul mercato ma non so se metterà a disposizione un centrocampista forte e un difensore leader".

Vanoli è arrivato da quattro partite. Come giudica il suo operato?

"Mi sarei aspettato qualcosa di diverso soprattutto in chiave difensiva. Praticamente lui ha continuato il percorso nella stessa maniera di Pioli. Non ci sono state novità. Però credo abbia spronato i giocatori in maniera importante. Però vedo giocatori che hanno paura, si rifugiano in passaggi orizzontali perché ha paura di fare il passaggio in profondità. Mbappe detta i passaggi ai compagni,che lo servono, cosa che non succede con Piccoli e Kean. I compagni si rifugiano in passaggi orizzontali. Va detto a tutti i signori in maglia viola di giocare con più personalità altrimenti non se ne esce. Vedo squadre come il Pisa, che si, ha perso con l'Inter, ma per un'ora ha giocato alla grande rischiando di andare in vantaggio. Ho visto la furia negli occhi dei giocatori di Gilardino. E in quelli della Fiorentina non vedo ciò. Mi aspettavo qualcosa di diverso sennò era meglio continuare con Pioli".

Ci si può attaccare al patto salvezza firmato tra Dzeko, e quindi la squadra, e i tifosi?

"Ho visto in Dzeko il vero capitano della Fiorentina, colui che ci ha messo la faccia, ha detto delle cose importanti. Ha chiamato a raccolta il tifo viola. Però in campo non ci vanno i tifosi e parlare così a dei ragazzi che si sono fatti il viaggio forse è stato sbagliato. Era meglio rivolgerlo a quei tifosi che sugli spalti non c'erano. Però il problema è di chi sta in campo: in difesa vedo errori inconcepibili. L'Atalanta difende ad uomo, secondo il modello di Gasperini, facendo pressing. La Fiorentina invece continua a difendere a zona lasciando spazi inconcepibili a Lookman e De Keateleare. Loro li devi francobollare. Allora dico che forse abbiamo sopravvalutato i difensori della Fiorentina".

