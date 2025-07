RFV Mercato Fiorentina, De Santis: "Il River farà nuova offerta per Beltran. Serve un interditore"

L'esperto di mercato sudamericano Lorenzo De Santis è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare del mercato della Fiorentina: "La Fiorentina parte da un vantaggio, perché parte da una base con giocatori cardine come De Gea e Kean, Comuzzo e Dodo. Inoltre ha il vantaggio di aver preso Pioli che qui già ha allenato e conosce l'ambiente. Inoltre avendo in parte completato la rosa può permettersi di aspettare per gli ultimi acquisti. Serve uno forte in fase di interdizione perché ha già giocatori di fantasia in grado di buttarsi nello spazio, perciò uno più interdittore può far comodo a Pioli"

Come valuta l'offerta del Flamengo per Beltran? "Non mi sorprende perché in Sudamerica ha una grande considerazione, anche in Nazionale era considerato dietro solo a Lautaro e Alvarez, e se in Italia non è riuscito a esprimere il suo valore non ha intaccato la fiducia dei club. L'offerta è interessante ma nei prossimi giorni farà un nuovo tentativo anche il River atteso al primo turno di Coppa Libertadores a metà agosto".

Rios, ora al Benfica, vale davvero tanto? "Ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi mesi e in tutti gli anni in cui ci sono manifestazioni internazionali queste fanno da cassa di risonanza e vetrina. Di sicuro lui è interessante anche se si può discutere sul prezzo e quando toccano certe soglie è difficile che vengano da noi. Andava preso prima, aspettare queste manifestazioni rischi che il prezzo lieviti in caso un giocatore faccia bene come ha fatto Rios".

Moreno diventerà come Valentini sempre in prestito? "E' una possibilità, la Fiorentina d'altronde ha finito con tanti difensori in casa cui aveva aggiunto Pablo Mari e con Comuzzo che non era più partito, oltre al recupero di Pongracic; con l'arrivo di Viti c'era un numero eccessivo e dunque ha fatto una scelta di lasciare in prestito Valentini e di mandare a giocare Moreno in Spagna dove aveva diverse offerte".