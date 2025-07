RFV Buscaglia sulla Fiorentina: "A Pioli serve un centrocampista rapido. Fagioli deve riprendersi il tempo perduto"

Il giornalista di Dazn, Ricky Buscaglia, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare della Fiorentina vista finora e delle attese su di essa: "Entusiasmo è la parola chiave con l'arrivo di Pioli e la permanenza di Kean e altre motivazioni che danno forza. Lo scorso anno la squadra aveva messo delle basi solide per quanto riguarda qualità ed età dei giocatori, Pioli poi è diverso in quanto a certezze e dunque è una sorta di polizza e ciò stimola anche il nostro racconto anche in chiave Champions".

Che centrocampista manca alla Fiorentina? "Sui mediani bisogna capire le caratteristiche, Kessie il più completo ma non so quanto fattibile. Poi il profilo dipende dal modo di giocare, penso debba essere un giocatore rapido in grado di coprire 25 metri in velocità perché non credo che Pioli cambi il modo di giocare".

Arrivati giocatori over 30, campionato per vecchi? "Ci sono comunque club che stanno trattando giocatori giovani in A come la Roma ma gli over 30 danno qualcosa in più in campo in termini di esperienza. Dzeko con Kean e Gudmundsson penso possa risolvere partite farrugginose con quell'attacco".

Attese per Fagioli e Bianco? "Fagioli deve riprendersi il tempo perduto, nel club e in Nazionale in un ruolo in cui in Italia siamo un po' scoperti. Perciò deve fare una stagione di altissimo livello, non dico da dentro o fuori ma quasi. Bianco invece ha bisogno di giocare, mi auguro nella Fiorentina ma bisogna capire se arriva un centrocampista di grande livello che gli toglie spazio è meglio vada a giocare fuori"