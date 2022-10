MASTROIANNI (DAZN) A RFV, ACF non crea occasioni

Durante "Social Club", trasmissione di Radio FirenzeViola, è intervenuto Dario Mastroianni, commentatore di Dazn che ieri ha raccontato la sconfitta della Fiorentina a Bergamo: "La Fiorentina è una squadra molto riconoscibile per meriti, ma anche dei problemi davanti. Secondo me Italiano è preoccupato perché la Fiorentina sembra che possa creare ma non crea. Le palle gol nitide sono poche. La sensazione che ho è che faccia fatica negli ultimi 30 metri".

Cosa pensa dell'espulsione di Kouame?

"Ho visto subito che Irrati aveva messo la mano nel taschino del cartellino rosso. Marelli ha spiegato bene che se l'avesse colpito sul volto sarebbe stato rosso ma così non è stato. Io pensavo che il giallo sarebbe comunque stato ammonito ma così non è stato. Anche il tocco di Quarta è stato fortuito".

Ha sentito i cori contro Commisso? Le parole di Barone hanno fatto molto eco...

"Sicuramente ho sentito degli sfottò contro Commisso, con le cuffie però è difficle sentire. Al 13' però è partito l'applauso per Astori da parte di tutto lo stadio. Commisso è sembrato sconfortato, vede una squadra che gioca ma che non riesce a sbloccarsi. La Fiorentina è entrata in un tunnel fastidioso, ma non riesce a trovare la chiave per aprire la porta giusta".

Gasperini ha detto che la Fiorentina è andata in Conference grazie ad aiuti arbitrali...

"Commento affidandomi ai dati. L'Atalanta l'anno scorso ha smesso di vincere in casa a febbraio. Non penso che la doppia sconfitta con la viola abbia cambiato la storia. Ho rivisto le tre partite e regolamento alla mano l'unico gol che può essere discusso è un gol di Malinovski annullato a Firenze".

Il momento della Fiorentina è dovuto maggiormente alla sfortuna e agli infortuni o ad errori tecnici?

"è un mix di tutte le cose. è sbagliato guardare al passato, ma questa squadra ha perso molto non riscattando Torreira. Lui ti dava tante cose diverse. Vorrei chiedere a Italiano se vede in Amrabat e Mandragora un'evoluzione del ruolo come avvenuto con Torreira dopo gennaio. Questa squadra poi senza Nico perde tanto. Il Ds deve creare una squadra competitiva e la Fiorentina lo è quindi la società non ha sbaglaito. Alla viola manca una scintilla".

Giovedì i viola vanno in Scozia e lunedì c'è la Lazio, se queste due partite vanno male Italiano rischia?

"Se arrivano due sconfitte qualche domanda qualcuno se la farà. Io però ho visto Italiano uscire da momenti più difficili e metterlo in discussione sarebbe un errore. Ci sono club in Europa che mettono in discussione gli allenatori solo dopo molto tempo. Italiano ha sempre superato i suoi obiettivi, secondo me sarebbe un errore mettere in discussione un tecnico che ha dimostrato questo gioco. Ci sta avere difficoltà in un'annata in cui per la prima volta giochi il doppio impegno".