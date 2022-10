MARIANELLA A RFV, Viola può vincere la Conference

Massimo Marianella, giornalista e telecronista di Skysport, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso del Gala per la Hall of Fame Viola : "Sono molto felice di essere qui per vedere una parte così importante di storia di un club prestigioso. Ripercorrendo la storia della Fiorentina mi vengono in mente tanti nomi, io sono legato a Franco Superchi perché da piccolo giocavo in porta. Poi su tutti dico Baggio, Batistuta e Antognoni. Io sono qui con un grande allenatore come Ranieri. Ma ci sono tanti campioni, c'è Desolati che è uno dei migliori attaccanti della storia della Fiorentina: di lui ricordo alcuni gol bellissimi, uno in particolare alla Juventus sotto la Fiesole. Per me è uno degli attaccanti più sottovalutati. Questa è una squadra che è stata tra le prime a giocare le tre finali europee, questa è la ventisettesima stagione in Europa. Ha vinto poco ma il pedigree è ottimo.

Commenterò la partita della Fiorentina giovedì e spero sia una svolta. La Fiorentina deve puntare a vincere la Conference ma deve intanto vincere giovedì, perché un risultato non positivo col Basaksehir porterebbe polemiche serie e complicherebbe la situazione europea. C'è da prendere di buono quanto fatto contro l'Inter: il carattere, i gol, la coppia offensiva con Jovic e Cabral e anche la coppia difensiva con Quarta e Milenkovic. Spero che giovedì ci sia tanta gente al Franchi, credo che però i tifosi abbiano capito che la squadra sabato ha dato tutto e che l'arbitraggio non è stato diciamo così "fortunata".

Jovic? Non credo che ce l'avesse con i tifosi ma più con la stampa. Non l'ho letto come un gesto polemico nei confronti dei tifosi, spero che sia così altrimenti ha sbagliato perché il pubblico viola lo ha aspettato".