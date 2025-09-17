RFV Marco Nappi: "Viola, il Como si batte così: devi essere molto aggressiva"

Marco Nappi, allenatore ed ex giocatore della Fiorentina, Genoa, Atalanta,Udinese e tante altre, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola. Ecco le sue dichiarazioni: "Credo che ogni allenatore abbia le sue idee e non mi sento di dare consigli a Pioli, ha dimostrato tutto il suo valore e ora lo dimostrerà anche a Firenze però dobbiamo dire che la Fiorentina ha incontrato una squadra forte con grande carattere e personalità. Pioli sabato ha provato il 3-5-2 però purtroppo mancava Gudmundsson, un giocatore che può fare la differenza. E in più Dzeko non ha fatto una buona gara. I tifosi non aspettano, contestano subito però diamo il tempo a Stefano di mettere apposto la squadra. La Fiorentina è un buon gruppo, ora la parte più difficile di un allenatore è gestire questi momenti".

Cosa si aspetta dalla Fiorentina contro il Como?

"Ho visto Como-Genoa, il Genoa l'ha affrontata in una maniera giustissima e aggressiva. Il Como è forte nel palleggio, ha Nico Paz che fa la differenza, però se viene aggredito si crea problemi da soli perché è una squadra giovanr e si impauriscr. La Fiorentina deve fare una squadra aggressiva, in avanti, raddoppiare e poi ripartire con Kean o Piccoli: così crea difficoltà al Como".

Quante volte si rivede il suo gesto tecnico contro il Werden Brema?

"Quando sono triste mi vado a vedere tutte le cose che ho fatto in carriera. Sono ricordi indelebili, me li tengo stretti e adesso mi sto guardando la Serie A e la Champions. Il calcio è cambiato tantissimo, non si può vedere partite che finisce 4-4 partendo dal 4-2 a due minuti dalla fine. Ci sono troppi errori".