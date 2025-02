RFV Marco Nappi: "Oggigiorno mancano personalità forti come Dunga"

L'ex viola Marco Nappi ha parlato così di Gudmundsson a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio": "Ha avuto il problema che esula dal calcio, poi i problemi fisici, ma le qualità non si discutono...quando uno fa una grande annata e poi va in una grande piazza come quella di Firenze è normale stentare. È un giocatore che si riprenderà perché lo ha dimostrato anche in alcuni frangenti quest'anno".

Secondo lei Gudmundsson domenica contro il Como potrebbe fare il falso nove?

"Nell'esigenza può farlo ma alla fine lui ha bisogno di venire a prendere palla e di svariare, per poter attaccare la profondità. Bisogna vedere come si pone lui, ma nell'emergenza penso sia quello più adatto".

Gilardino dichiara che ha liberato Gud da compiti tattici, è questa la chiave secondo lei?

"Al Genoa andava a perdere palla quasi a dieci metri dall'area di rigore. Nella mia piccola esperienza da allenatore ho capito che ci sono giocatori che quando hanno compiti tattici vanno in crisi: per me lui deve essere libero. Può sicuramente crescere, a volte sbaglia ma è uno propositivo che vuole la palla e che quindi va servito ancora di più".

C'è il rischio di non riscattarlo?

"Per me il grande giocatore va bene in qualsiasi squadra, l'ottimo giocatore invece ha bisogno di trovare l'ambiente giusto e anche il giusto allenatore. Adesso i calciatori hanno meno personalità, perciò non tutti sanno affrontare le difficoltà. Anche nel mio spogliatoio mancano delle personalità forti, come poteva essere Carlos Dunga".

Su Zaniolo: può essere Palladino l'allenatore giusto?

"L'allenatore giusto...com'è possibile che non lo abbia mai trovato in tutte le squadre che ha girato? Io mi auguro che Palladino possa essere l'allenatore giusto. Il giocatore non si discute, è uno di quelli che potrebbe risolvere le partite da solo e io mi auguro che possa essere così per la Fiorentina".

