MARCHESE A RFV, A Palladino serve tempo. Balotelli...

Giovanni Marchese, ex difensore della Serie A ed attuale commissario tecnico della nazionale Siciliana, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola. Ecco le sue dichiarazioni a partire dal suo ruolo come commissario tecnico siciliano: "Speriamo che cresca la nostra nazionale e che dia la possibilità ai giocatori siciliani che non giocano con la nazionale di confrontarsi ad alti livelli. Abbiamo recentemente giocato contro la Corsica, ma anche contro San Martin e poi contro la Sardegna".

Che campionato stai vedendo?

“Per il momento è un campionato molto equilibrato; ci sono molte squadre che stanno faticando e, come la Fiorentina, devono ancora fare quel salto per stare davanti. Sarà un campionato che, alla fine, negli ultimi due mesi ci dirà chi sarà in cima. Credo, però, che la squadra da battere sia l'Inter, ma occhio al Napoli e al loro tecnico”.

Cosa può portare Palladino a questa Fiorentina?

“Raffaele è un ragazzo per bene e alla mano; è un allenatore giovane e bravo, ha dimostrato a Monza di saper fare bene, anche se lì non ci sono le stesse pressioni della piazza fiorentina. La Fiorentina sta diventando una società che vuole vincere coppe e i tifosi vogliono risultati. Se la Viola vuole andare in Champions League, dovrebbe prendere una scelta diversa, come quella di Sarri; Palladino va aspettato un po’ di più”.

Sul passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4.

“Ormai i giocatori sono abituati a cambiare spesso modulo; da tre a quattro basta abbassare o alzare un terzino o un laterale. Cambiando schieramento, lui è partito con il 3-4-2-1 perché il suo maestro era Gasperini, però Raffaele è bravo a cambiare in base alle partite e ai giocatori disponibili; con la difesa a 3 forse sei più coperto”.

Su Balotelli, che potrebbe tornare in Serie A ed essere arruolato nella nazionale siciliana.

“Lo potrei chiamare, ma devo avere il sì del giocatore, essendo poi non obbligatorio rispondere alla chiamata. Abbiamo avuto diversi giocatori che potrebbero dirci di sì, mentre in Serie A c’è solo Gallo. Se torna il Balotelli vero, è un grande giocatore; se torna il Balotelli che conosciamo, potrebbe fare al caso del Genoa”.