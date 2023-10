MALUSCI A RFV, Milenkovic non sta bene. Va recuperato

FirenzeViola.it

Alberto Malusci a Radio Firenze Viola

Alberto Malusci, ex viola, durante “Palla al Centro” su Radio FirenzeViola ha commentato così la sconfitta della Fiorentina con la Lazio: “Secondo me Milenkovic non sta bene, e quando è così regala qualcosa agli avversari. Non è il vero Milenkovic, ora come ora ha bisogno di ritrovarsi. Deve essere bravo Italiano a recuperarlo a livello mentale, come fatto con Quarta e Ranieri. C'è da fare un lavoro a livello psicologico”.

Lo fermerebbe per qualche turno?

“Qualche pausa non farebbe male, anche perché ritrovare la forma migliore fa sì che tu possa fare tutto. Come lasciare un uomo a un metro di distanza. Quando invece stai male non ti esprimi bene”.

Prosegue su Milenkovic: “In quei frangenti, il difetto di tanti difensori è che sono troppo attratti dalla palla. Invece quando la palla è esterna, devono sentire l’avversario e guardare poi la palla. Milenkovic aveva l’uomo a tre metri di distanza quando la palla stava partendo, lui doveva prima prendere posizione sull’uomo e poi toccarlo. Ma sono errori che non fa solo Milenkovic”.

Conclude: “Penso abbia fatto un sacrificio, anche sulla corsa non era molto libero. Ma in emergenza si è messo a disposizione. Aggiungo due cose: la prima, un campionato come quello di quest’anno è mediocre. Le big sono tutte in difficoltà, la Fiorentina non può perdere occasioni come ieri. Se il primo tempo finiva 0-1 o 0-2 non c’era niente di male, poi a fine gara poteva comunque starci un pareggio.

L'altra cosa: a livello numerico la difesa della Fiorentina è corta, cortissima. Ci sono tanti giovani bravi, ma non è facile buttarli dentro a Roma con la Lazio. Ranieri? Ieri stava meglio di Biraghi, forse poteva giocare lui. Comunque manca un esterno basso d’esperienza aspettando Dodò, e un centrale difensivo”.

Di Comuzzo che ne pensa?

“È un centrale, può adattarsi a terzino destro ma è un difensore centrale. Ha fisico, può diventare un giocatore importante. Ora ci sarà da vedere la sua crescita”.

Conclude su Ikone: “Mi dispiace perché per me è un giocatore da 8, ha grandi qualità ma non le dimostra mai. Ieri la prestazione è normale, uno come lui deve determinare per le doti che ha”.