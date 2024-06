MALESANI A RFV, Kean può essere l'attaccante titolare

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

L'ex allenatore della Fiorentina, Alberto Malesani, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" del possibile innesto di Moise Kean: "Non è mai esploso definitivamente, conoscendo l'ambiente di Firenze potrebbe essere il giocatore giusto per far vedere le sue qualità. E' pronto per fare il salto, è maturo. Lo vedo centravanti e non in altri ruoli, poi nel 3-4-3 può fare anche l'esterno... Per carità. Credo però che il peso maggiore ce l'abbia come centravanti".

Non sarebbe il caso di comprare un'altra punta, una certezza?

"Kean deve sentire tanta fiducia, non accollarsi le solite pressioni... Altrimenti si torna al punto di partenza, non diventa una valorizzazione ideale per lui. Al massimo gli affiancherei un giovane che deve crescere".

Ha seguito la parabola fiorentina di Beltran? Non ha ancora trovato una collocazione...

"Potrebbe fare uno dei tre attaccanti sugli esterni. Si potrebbe adattare più di Kean in quella zona, in un ipotetico 3-4-3".

Se dovesse rimanere Bonaventura potrebbe fare il Rui Costa della situazione nel 3-4-3?

"E' un giocatore molto eclettico, io lo arretrerei con un mediano che lo sostiene. Così potrebbe impostare. Oppure gli farei fare l'esterno nei tre davanti".

Sottil dove lo schiererebbe per farlo rendere al meglio?

"Sottil è il centro-sinistra delle tre punte. E' il suo ruolo, ama molto allargare e accentrarsi, poi partecipa molto alla fase difensiva. Per me rimane un buon giocatore. Poi è compito di chi lo gestisce valorizzarlo".

