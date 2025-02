RFV Maietta: "La vera Fiorentina è quella contro l'Inter, ora serve vincere contro Verona e Lecce"

vedi letture

Domenico Maietta, ex difensore tra le altre di Verona, Bologna ed Empoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Tempi Supplementari", queste le sue parole: "Domenica sarà una partita molto particolare anche perché sono due squadre ferite. Il Verona ha perso 1 a 0 a Milano di misura, quindi vede un po' la classifica piangere. Invece la Fiorentina deve sempre cercare di stare nelle prime sette per agganciare l'Europa.

L'obiettivo massimo per questa Fiorentina secondo lei è l'Europa League ?

"Sì allora lasciamo stare le prime tre che sono andate però poi Juve, Lazio, Fiorentina ci metto dentro anche Bologna, Milan, se la giocano, sono tutti a un punto o due, quindi poi la differenza le fanno gli scontri diretti. Ad esempio, la Fiorentina contro l'Inter ha dimostrato di essere una grandissima squadra. Adesso la Fiorentina incontrerà il Verona poi anche il Lecce quindi sono queste le partite dove devi cercare di far punti".

Secondo lei la vera fiorentina è quella contro l'Inter o quella contro il Como?

"Ma tra le due per me la vera è quella contro l'Inter poi ha avuto uno stop contro il Como tra l'altro gioca anche molto bene ha raccolto molto poco. sole la Fiorentina viene da due partite giocata alla grande contro l'Inter e non puoi perdere in casa giocando così male. Forse contro il Como pensavano di averla già vinta e quindi a volte capita di stattaccare la spina."

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO!