MAIETTA A RFV, Ranieri può giocare nell'Italia. Il Verona...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Maietta, ex difensore tra le altre di Verona, Bologna ed Empoli, è intervenuto questa mattina a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Weekend". Queste le sue parole, partendo da una panoramica sul match di domani tra Fiorentina e Verona:"La Fiorentina sta facendo un grandissimo cammino in campionato, uno scivolone in Conference ci sta, ma sta dando anche lezioni di gioco a tante squadre. Ha ritrovato Kean, è una squadra molto fastidiosa. Il Verona, dopo un periodo difficile, ha rifiatato contro la Roma. Affrontare questo Verona entusiasta è un po' difficile, ma la Fiorentina è favorita".

Su Comuzzo, convocato con la nazionale maggiore:

"Se vieni convocato in nazionale significa che stai facendo qualcosa di fenomenale. È un classe 2005, è giusto che giochi così".

Su Pongracic, che quando tornerà ritroverà la difesa a 4:

"Sicuramente avrà il suo spazio. Il campionato è lungo e c’è l’Europa di mezzo. Per un ragazzo che ha sempre giocato a 4, è di molta qualità e si metterà in mostra più avanti".

Su Ranieri, che è diventato nel frattempo capitano:

"È un ragazzo molto interessante. Non so perché non sia arrivata la convocazione in nazionale, ma sta dimostrando al club il suo valore. Questa fascia da capitano lo sta valorizzando ancora di più. Arriverà, secondo me, anche a vestire l’azzurro".

Su Kayode, che l’anno scorso ha fatto molto bene:

"Kayode l'anno scorso ha fatto molto bene, ha dimostrato il suo valore. Spero che continui su questa strada".