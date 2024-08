MAIELLARO A RFV, Colpani mezzala? È un esperimento

FirenzeViola.it

Pietro Maiellaro, ex viola, oggi durante "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ha parlato così di Fiorentina, a partire da Andrea Colpani: "Andare a Firenze non è semplice, viene da Monza dove ha fatto bene. Ma qui deve fare il salto di qualità, il ragazzo non si discute. Ora vediamo cosa riuscirà a fare. Ha qualità, dribbling, un bel sinistro e personalità. Poi Palladino lo conosce benissimo".

Può abbassarsi a mezzala, come sta ipotizzando Palladino?

"Come passo può farlo. Poi può essere più un giocatore totale, ma ci vogliono i tempi. Ad ora non è abituato, magari in futuro si può fare questo esperimento. Subito non lo so, perché bisogna fare risultati".

Berardi che operazione sarebbe?

"La situazione di Kean e Beltran insieme non mi dispiace. Berardi sarebbe la ciliegina, è sempre un punto interrogativo per l'infortunio ma se tornasse in sé, si tratta di uno dei talenti più importanti che l'Italia abbia avuto in questi anni".

