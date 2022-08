M. SERENA A RFV, Ai viola serve qualcosa in più dietro

Michele Serena, ex Fiorentina e attuale allenatore, ha parlato a Radio FirenzeViola per commentare il pari dei viola contro il Napoli: "A me ieri la Fiorentina è piaciuta, anche perché veniva da una partita importante come quella giocata in Olanda. Gran parte del lavoro in estate era focalizzato per questo preliminare, dopo il passaggio del turno ci poteva stare un calo invece il livello è rimasto molto alto.

Dodò? La sua è stata una prestazione a tutto tondo, contro un avversario che era stata la rivelazione in queste prime settimane di stagione come Kvarasthelia. Penso però che potrà ancora crescere di condizione. Su Amrabat dico che adesso è in fiducia e si sta vedendo in campo. L'allenatore sembra essere molto soddisfatto di quanto sta facendo il marocchino.

Jovic? Viene da stagioni in cui ha giocato poco, deve acquisire ancora una forma ideale. Però penso che la Fiorentina davanti sia messa comunque bene. Anche l'anno scorso, quando la Fiorentina ha venduto Vlahovic, non ne ha risentito più di tanto. Anche lo stesso Barak può giocare da sottopunta, le soluzioni per l'attacco ci sono. Come rosa i viola sono completi, forse farei qualcosa in difesa, soprattutto per un discorso numerico visto che la Fiorentina giocherà tre competizioni".