M. ORLANDO A RFV, Dispiaciuto per umiliazione a Cabral

L'ex attaccante della Fiorentina, Massimo Orlando, durante la trasmissione da lui condotta con Vittoria Orlando su Radio Firenzeviola ha detto la sua sui 3 minuti concessi da Italiano al brasiliano al termine della gara con gli Hearts: "Mi è dispiaciuto per l'umiliazione inferta a Cabral che non è un ragazzino e che magari già soffriva per le tante panchine. Per la mia sensibilità se fossi stato l'allenatore, e forse per questo non lo farò mai, non avrei messo dentro un giocatore importante per quanto pagato dalla società a tre minuti dalla fine. Purtroppo un attaccante si giudica per i gol e il giudizio da questo punto di vista è negativo, ma a me continua a piacere perché ha fisicità, ha buona tecnica e gioca per la squadra. Purtroppo la scorsa stagione arrivò in una parte di campionato in cui la Fiorentina ha dovuto cambiare volto e non è stato facile per lui. Di sicuro vorrà andare via perché qui non gioca".