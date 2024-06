M. CASSANO A RFV, Musso come Di Gregorio per Palladino

FirenzeViola.it

Mario Cassano, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" del mercato dei portieri: "Ora è richiesta la costruzione dal basso, quindi la qualità con i piedi. Christensen è stato un investimento e ancora nessuno ha capito di che pasta è fatto. La situazione ora è ingarbugliata, bisogna vedere il parere dell'allenatore, a quanto ho capito si vuole ridimensionare il monte ingaggi. E mi domando: negli ultimi anni la Fiorentina ha portato in casa degli sconosciuti che con Italiano hanno triplicato il loro valore? La risposta è no. Il ruolo del portiere mi sembra l'ultimo problema, visto che ce n'è anche uno come Terracciano".

Li spenderebbe 10 milioni per Musso?

"Sì, significherebbe vendere Christensen e bisognerebbe valutare l'incasso. Musso può far fare il salto di qualità: mi sembra come caratteristiche somigli a un Di Gregorio, quindi rispecchierebbe le caratteristiche del portiere ideale per Palladino".

