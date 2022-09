M.BISCARDIA A RFV, Viola come la Roma in UECL

Maurizio Biscardi, giornalista sportivo ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola soffermandosi sul momento della Fiorentina, a pochi giorni dal debutto in Conference League. Ecco le sue parole: "Il valore delle italiane in questa competizione è simile: se i viola affronteranno al meglio questo torneo, può fare lo stesso percorso. In Europa League e in Champions i livelli delle italiane e degli altri club è totalmente diverso"

Come vede i viola in questo campionato?

"La Fiorentina è stata sfortunata perché deve esprimere ancora tutto il suo potenziale: adesso è lontana dalle prime della classe e ci vorrà tempo prima che alcuni elementi, specie i nuovi, possano ambientarsi nella realtà viola. Resto convinto che la squadra di Italiano potrà lottare per un traguardo europeo".

Di quanto tempo avrà bisogno Jovic per tornare a pungere?

"E' una domanda particolare... non è la prima volta che il serbo deve dimostrare qualcosa: era già successo al Real Madrid. Adesso Italiano dovrà essere bravo a non fare intristire il suo giocatore dopo il rigore fallito con la Juventus. Se invece esplodesse, sarebbe tutta un'altra Fiorentina".

Quanto è pesata fin qui l'assenza di Nico Gonzalez?

"Tanto... ma con Italiano in panchina è facile sostituire un calciatore quando non c'è".