LUISO A RFV, Conference? Per me è un torneo da bar

FirenzeViola.it

© foto di luca.bargellini

Pasquale Luiso, intervenuto stamani a Radio FirenzeViola, ha commentato così l'ormai imminente rinnovo triennale di Christian Kouame, con l'ivoriano che andrà a guadagnare 1,7 milioni all'anno: "A me piace anche, ma non è una punta. Non ti puoi aspettare dei gol da lui. Ha qualche colpo, ma non si parla di un centravanti".

Cosa ne pensa invece di Kean?

"Palladino gli sta facendo fare quello che sa fare, ovvero attaccare la profondità. Rispetto a Kouame è più centravanti, anche se molto di movimento. Se continua così potrebbe anche arrivare a dieci gol".

Lei ha fatto la storia col Vicenza in Coppa delle Coppe. Quella competizione può essere paragonata all'attuale Conference?

"Intanto posso dire che sono stato l'unico capocannoniere della Coppa delle Coppe. A parte questo, secondo me la Conference attuale è un torneo dei bar. A oggi il livello mi sembra molto basso, non posso paragonare niente a un Vicenza-Chelsea, lì c'erano campioni".

QUI IL PODCAST INTEGRALE