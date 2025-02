RFV Luciano Dati su Kean: "Può ricordare Batistuta? Tra un paio di anni si può avvicinare"

vedi letture

L'ex massaggiatore della Fiorentina Luciano Dati è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per analizzare la vittoria di ieri dei gigliati contro l'Inter per 3-0. Queste le sue parole a partire da un giudizio su Moise Kean: "Penso che stia facendo molto bene. Bisognerebbe giocare in Europa League o in Champions League per essere paragonato agli altri bomber della storia viola. Ma sono sicuro che non ci saranno problemi perché è tenace, anche il primo gol che ha fatto non è da tutti. Può ricordare Batistuta? E' bravo, anzi ottimo. Tra un paio di anni si può avvicinare. Ancora no, anche se sono tutti dei bei gol quelli che realizza, in anticipo. Siamo felici, ora l'importante è non riperdere 3-0 a San Siro".

Sorpreso della reazione pacata di Inzaghi?

"Non si era mai visto così. Non ha mai parlato. Mi è piaciuto che in fondo ha abbracciato Bove. Noi abbiamo fatto una grossa squadra e ora dobbiamo rinforzarla il più possibile".

Con Batistuta ne ha parlato di questa Fiorentina?

"Sì, l'altro giorno era il suo compleanno. Ci siamo sentiti. E' contento ma dobbiamo continuare così. L'importante è che chi gioca meno non pianti delle grane. Palladino è un ragazzo intelligente quindi non penso ci saranno problemi. E' un ragazzo eccezionale".

Che travestimento userebbe dopo questa vittoria?

"Mi sarei tinto di nero, tutto. Poi mi sarei vestito da giocatore della Juventus e avrei fatto finta di andare da Kean a prendergli la palla. Lo feci una volta con Amoruso prima di una partita contro il Milan".