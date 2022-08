LUCCHESI A RFV, Mi auguro Milenkovic firmi veloce

L'ex direttore generale della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare i temi di attualità gigliata: "Oggi è difficilissimo coltivare i propri talenti. Fabrizio Corsi è un maestro in questo, ha sempre tanti ragazzi giovani da mettere in vetrina. Direi che l'Empoli è un modello da seguire. Corsi non è solo un gran presidente ma anche un grande conoscitore di calcio".

Milenkovic alla fine rinnoverà?

"Io penso di sì, è nell'interesse di tutti. Il tempo, poi, è maturato. Si eviterebbero anche strascichi fastidiosi. Io augurerei una risoluzione abbastanza veloce".

Chi consiglierebbe come acquisto a centrocampo?

"Io dico che la Fiorentina ha bisogno di un giocatore importante in quel ruolo. Poi le caratteristiche devono essere quelle che Italiano vuole per il suo schema tattico".

Come ha visto l'approdo di Torreira al Galatasaray?

"Mi ha un po' sorpreso. A volte si pagano poco i giocatori forti, altre l'inverso".

Cosa succederà durante i mesi di pausa per il mondiale?

"Ci sarà una gran bella lotta per la retrocessione, perché il campionato è più equilibrato. Poi ne risentirà chi avrà più giocatori in nazionale. Potrebbero anche esserci degli infortuni, quindi sarà un campionato strano".

Che idea ha di Luka Jovic?

"Mi sembra un buon giocatore che ha nelle corde delle prestazioni importanti. Se segnasse anche "solo" 15 gol sarei contento".

Cominciano a muoversi gli attaccanti italiani?

"Come se ne sposta uno, deve esserci il rimpiazzo, così comincia la catena. Questo fa bene al mercato, perché sono soldi che rimangono nel sistema. A proposito di giovani, bravo il Pisa a vendere a una cifra importante Lucca all'Ajax".

E' meglio che la Fiorentina migliori il posto in campionato o serve più puntare sull'Europa?

"Sicuramente l'obiettivo sarà migliorare il posto della passata stagione. E mi sembra che si stia facendo un mercato mirato, credo che la Fiorentina parta per fare bene meglio dell'anno scorso".

Con un difensore in più affidabile, la Roma può guardare allo scudetto?

"Non so se anche con un difensore in più il gap con le altre verrebbe colmato. Io mi auguro che trovino subito anche la quadra, credo che l'aspettativa sia vedere la Roma giocare alla pari delle big".