LUCCHESI A RFV, Castro e Bonaventura? Già deciso

Il dirigente Fabrizio Lucchesi ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al Centro', dicendo la sua sul momento della Fiorentina: "In effetti c'è un po' di ansietta, perché c'è un mercato che si svolge in maniera atipico: di solito prima di competizioni come l'Europeo ci sono delle accelerazioni. Invece stavolta non c'è stato nulla. Però vedo nella Fiorentina la voglia di fare una buona squadra, c'è solo da avere pazienza ed è meglio così perché sennò poi rischi di pentirtene".

Quando si trova il grande centravanti?

"Lo diremo a fine stagione quando avrà fatto 15-20 gol. Gli attaccanti di prima fascia sono quasi tutti all'Europeo, quindi oggi puoi fare solo un lavoro preparatorio. Siamo in attesa della ripresa delle attività".

Cosa pensa delle situazioni Castrovilli e Bonaventura?

"O bene bene o male male. O ci sono intese solo da formalizzare, un patto d'onore tra le parti, oppure ognuna delle sue parti si sta guardando intorno consapevole che l'altra parte non rinnoverà. Non vedo vie di mezzo. I manager della Fiorentina sanno da un anno che ci sono questi problemi, quindi hanno in testa una soluzione A e una soluzione B, altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi. Ma stimo troppo Daniele Pradè per pensare che non ci abbia già pensato, sono sicuro l'abbia fatto".

Meglio trovare giocatori forti oppure complentari?

"50 e 50. Trovare il giocatore giusto è difficile così come trovarne di complementari. Fare una squadra non è prendere un insieme di figurine. Le figurine non vincono, c'era chi diceva: 'Questa è una squadra bella ma non balla'. Cosa fa un'area scouting: tiene a mente entrambe le situazioni, se poi trova un giocatore che vada bene per entrambe allora ha fatto bingo".

La darebbe un'altra chance a Zaniolo?

"Sì, perché ha caratteristiche importanti. Ha sbagliato qualcosa ma ha avuto anche sfortuna. È senza dubbio un giocatore a cui dare una chance. Ora c'è l'Atalanta su di lui? Questa cosa mi fa sorridere. Di cosa si parlerebbe se non ci fossero queste cose?".

