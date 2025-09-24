RFV Lorenzo Stovini su Kean: "Gli metterei alle spalle Fazzini e Gud. Firenze merita di più"

L'ex difensore Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare dell'attualità di casa gigliata. Queste le sue parole a partire da un commento sulle difficoltà della formazione di Pioli in questo avvio di campionato: "Siamo all'inizio. Quello che ha fatto vedere la Fiorentina fino ad adesso è davvero molto poco. Non ha trovato nè la quadra nè l'identità. Nessuno si aspettava una partenza così. Normale che queste cose non piacciano ad una piazza che vuole e che si merita qualcosa di più".

Vede problemi legati soprattutto al progetto tecnico?

"Vedo quei problemi che arrivano sempre, puntuali, ogni anno. A me il mercato non è dispiaciuto. Oltre agli acquisti hai tenuto Kean, De Gea. Fazzini e Nicolussi Caviglia sono dei giocatori che possono essere importanti. Non so se la rosa sia stata costruita male ma come sempre a giugno siamo tutti gasati e poi a settembre siamo così. I giocatori ci sono, adesso deve essere l'allenatore a far dare qualcosa in più ai suoi. Firenze ha bisogno di altro".

Quale può essere secondo lei il motivo dei tanti errori singoli in difesa?

"Penso ci sia mancanza di tranquillità. Per me Pongracic non è un giocatore per il sistema a tre. Mancano certezze, anche se poi gli errori ci possono stare. Anche i cali fisici sono strani dopo quattro giornate. Il Como ha dimostrato di essere superiore e del Napoli sapevamo. Contro Cagliari e Torino però serviva molto di più".

A Pisa chi in coppia con Kean?

"Non saprei. Kean l'anno scorso giocava praticamente da solo. Dzeko è un giocatore importante anche se con il Napoli non ho capito cosa ci faceva a centrocampo. Io metterei dietro a Kean Fazzini e Gudmundsson. Penso che più di una spalla abbia bisogno di un giocatore che lo inneschi".

