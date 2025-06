RFV Lorenzo Minotti: "Non è detto che Kean perda la Nazionale se va in Arabia"

vedi letture

Lorenzo Minotti, ex calciatore e ora opinionista di Sky Sport, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per dire la sua sulla questione Moise Kean: "Perderlo non sarebbe il top dal punto di vista dell'immagine. È stato il colpo della scorsa sessione estiva. Però è anche vero che 52 milioni possono essere reinvestiti. Considerando che è arrivato Dzeko si potrebbe andare su un giocatore giovane. È ovvio che Kean possa essere tentato dalla proposta di un grande club, o comunque da un'offerta economica faraonica. Bisogna vedere se prevale la voglia di fare un certo tipo di percorso professionale, o se per lui conta mettere un sigillo economico importante nella propria vita".

Quanto la stupisce questa tendenza dei calciatori di andare a fare soldi fuori, per poi rientrare magari nel calcio che conta?

"Ai miei tempi al massimo c'era l'MLS, che però era riservata ai calciatori a fine carriera che volevano fare un'esperienza all'estero. Oggi si parla di cifre iperboliche, anche di dieci volte superiori a quanto si guadagna in Europa. Quindi sono situazioni non paragonabili. È vero che la qualità della vita di un paese come l'Arabia è molto diversa, ma è anche vero è un calcio che si sta sviluppando e che, quindi, secondo me non preclude certe situazioni. Come la Nazionale. Se Kean fa bene là, non credo che venga escluso dall'Italia".

Chi potrebbe sostituire Kean, se quest'ultimo dovesse partire? Si parla di Pio Esposito, Lucca, Piccoli...

"Dei nomi che si sono fatti, sono tutti profili giovani e con margine di miglioramente. Ma io non ci vedo le potenzialità di Kean, che ha dimostrato di avere un valore di un certo tipo. Forse l'unico è Francesco Pio Esposito, che è un talento mostruoso. Lui forse può davvero diventare un giocatore importante".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!