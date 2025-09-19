RFV Longo ha fiducia nei viola: "Date tempo a Pioli, serve equilibrio. Como da Europa"

Moreno Longo, attuale allenatore del Bari ed ex tecnico del Como nella stagione 2022/23, ha parlato a Radio FirenzeViola in vista della sfida di dopodomani tra la Fiorentina e la squadra lariana. Ecco le sue parole: "Era da mettere in preventivo una partenza a rilento da parte della Fiorentina. Parlo da allenatore e vi dico che ci sta che un nuovo sistema di gioco possa non attecchire subito, dunque è importante garantire del tempo agli allenatori che iniziano un percorso nuovo. Il riferimento va ovviamente a Stefano Pioli".

Ci sono tante big che in effetti stanno faticando.

"La particolarità di questo campionato è che ci sono tante realtà che stanno scivolando. Ci sono molte società che hanno cambiato guida tecnica e che hanno fatto un mercato che ha cambiato volto alle rose. E' essenziale che i club abbiano molto equilibrio nei giudizi prima di prendere una decisione: spesso i risultati condizionano i giudizi".

E' avventato inserire una realtà come il Como tra i club che giocano in Europa?

"Il progetto che gli Hartono stanno portando avanti è stato fin qui gestito in modo egregio: il Como è riconoscibile in quello che fa e ha speso bene l'ottimo budget che aveva a disposizione. Se già da quest'anno dovesse centrare l'Europa, non sarei affatto stupito".