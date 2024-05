LONGO A RFV, Una coppa esalterebbe il lavoro di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Moreno Longo, allenatore di lungo corso, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per analizzare quello che sarà il futuro della Fiorentina. Queste le sue parole: "Bisogna concentrarsi sulla prossima partita e non troppo oltre. E' normale che una finale come quella che si giocherà la Fiorentina non può non toglierti un po' di pensiero a quella gara. Tutte le partite hanno un valore, inconsciamente però qualche pensiero alla finale ci va. L'analisi verrà fatta sui singoli e poi verrà fatta una scelta su impiegarli o meno. I recuperi saranno fondamentali, c'è da tenere conto anche dell'età dei singoli. Sono elementi da tenere conto in vista della gara di Cagliari e poi della finale".

Su Bonaventura: "Se dovesse saltare una gara non succederebbe nulla a livello di esperienza. Può essere pronto anche saltando una gara. Però l'allenatore può anche dargli un minutaggio ridotto, è normale che averlo al 100% per la finale è l'obiettivo dell'allenatore".

Sul trienno di Italiano: "Il risultato condiziona i giudizi finali. Credo che la vittoria della Conference esalterebbe il lavoro svolto da Italiano. Però da addetto ai lavori non posso che reuptare estremamente positivo il lavoro del tecnico. Andando avanti in Europa negli ultimi anni e arrivando in posizioni ottime in campionato, la coppa potrebbe essere la ciliegina sulla torta".

Su Belotti: "Gli attaccanti vivono con i numeri e la punta viene analizzato per quanti gol fa. Ho seguito molto le sue prestazioni con la maglia viola e devo dire che sono sempre stati all'altezza, gli è mancato solo il gol. Ho visto un giocatore vivo e coinvolto. Credo che dia molta affidabilità".

Su Claudio Ranieri: "Sono molto contento per lui. Se avessi dovuto augurargli un finale di carriere lo avrei fatto così. Si è preso un rischio perché ha preso una situazione non semplice e quest'anno ha raggiunto una salvezza per nulla scontata. Sono molto contento per la società, Ranieri merita questo finale".