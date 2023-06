LO MONACO A RFV, Dissi a Italiano di rifiutare Napoli

FirenzeViola.it

Pietro Lo Monaco a Radio Firenze Viola

Il dirigente Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della situazione attuale in casa viola: “La conduzione della Fiorentina è virtuosa. Commisso ha investito diversi soldi e ha costruito un centro sportivo importante. I viola con un settore giovanile così buono dimostrano di avere una grande prospettiva. In rosa la Fiorentina ha tanti giocatori che sono cresciuti nella propria primavera”.

Italiano non usa molto i giovani…

“Gli allenatori devono allenare la squadra, poi è chiaro che il tecnico pensa al proprio futuro e quindi a far bene. Per questo si mira il più delle volte al risultato quando si è in panchina. Italiano, ve lo garantisco, riesce a prendere il meglio dai calciatori. In Serie C si è inventato delle cose importanti con i giocatori. In questi casi è la società che deve mettere a disposizione dell’allenatore giovani importanti”.

Italiano al Napoli?

“Io ho parlato con Vincenzo e gli ho detto che l’errore più grande sarebbe stato andare al Napoli e prendere l’eredità di Spalletti. Un tecnico giovane e in crescita come lui deve restare a Firenze, in una grande squadra come la Fiorentina. In Toscana cresce sia lui che la squadra. Ha tutte le qualità per andare, un giorno, in una primissima squadra”.

Amrabat?

"Amrabat non è il regista adatto al gioco di Italiano, Torreira lo era di più. Uno che prenderei è Miramon".