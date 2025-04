Letizia Perini è ospite nei nostri studi. L'assessora allo Sport di Firenze in diretta su RFV!

Ospite d'onore negli studi di Radio FirenzeViola. Per la puntata odierna de "Il nido della Rondine", trasmissione a cura della Rondinella Marzocco in onda tutti i lunedì dalle 19 alle 20:30, ci ha raggiunto in prima persona Letizia Perini, Assessora allo Sport del Comune di Firenze che stamani era presente all'Affrico per la presentazione del terzo Memorial Davide Astori, dove si è concessa ai microfoni dei media presenti per fare il punto sui lavori di ammodernamento del Franchi.

Una rappresentante delle istituzioni per parlare di Fiorentina e non solo sulle frequenze di Radio FirenzeViola!