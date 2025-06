RFV Leonardo Sottani su Dodo: "Dispiacerebbe se partisse, pareva voler rimanere"

Leonardo Sottani, ex pallanuotista, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio". Queste le sue parole sul possibile arrivo di Pioli alla Fiorentina: "Probabilmente è la soluzione migliore per in questo momento. Non si discute l'allenatore né la persona, per cui è sicuramente un gradito rientro. E' anche vero che se vogliamo poi allargare un po' il discorso, mi sembra che in generale il momento del calcio italiano sia un po' in uno stato confusionale. Sta succedendo alla Nazionale, tutti ad aspettare questo allenatore, è un po' questa incertezza che lascia persa anche la Fiorentina in questa fase. Non ti dà grande stimolo sapere che comunque si deve sempre aspettare qualcuno e invece poi siamo sempre ruote di scorta. Però guardiamo avanti con fiducia".

Cosa pensi della situazione di Dodo?

"Mi dispiace perché poi se si guarda a qualche mese fa sembrava un giocatore di quelli che volevano restare, di quelli entusiasti di Firenze. Poi, si sa, tutto cambia velocemente soprattutto nel calcio. Perdere Dodò è sempre un qualcosa che va scapito della Fiorentina, soprattutto la squadra del prossimo anno, per cui secondo me è una perdita. Mi dispiacerebbe tanto perché secondo me è un giocatore molto forte, quest'anno ha giocato veramente molto bene".

