"La vittoria con la Roma sorprende solo chi non ci segue". Le parole di Piñones-Arce

Nel lungo intervento di Pablo Piñones-Arce, allenatore della Fiorentina femminile, a Radio Firenzeviola, il tecnico ha commentato così la vittoria contro la Roma capolista, fin qui unica sconfitta stagionale delle giallorosse: "Forse è stata una sorpresa per chi non ci segue quotidianamente, io so bene il livello al quale lavoriamo. Dobbiamo avere rispetto di tutte le squadre ma noi stiamo facendo veramente un gran lavoro. E lo dico non tanto per noi ma per l'aiuto che abbiamo ricevuto da tutti, anche dal direttore Ferrari".

