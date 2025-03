RFV L'esperienza di Papa Waigo: "Un gol alla Juve ti lega indissolubilmente a Firenze e ai tifosi"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per ricordare il suo gol in maglia viola alla Juventus che lo ha consacrato idolo dei tifosi e parlare della sfida di domani: "Grazie a quel gol alla Juventus sono legato in maniera definitiva alla città e alla squadra"

Questa rosa è giusta per Conference e finale di stagione: "Quando giochi ad alto livello devi aspettare tutti i giocatori, hanno tre competizioni da portare avanti e devono essere pronti a giocare ogni tre giorni, nel calcio moderno è importante avere la rosa larga per far riposare qualcuno. Ma un professionista deve essere pronto sempre".

E' fiducioso per domani? "Dall'inizio campionato la Fiorentina ha fatto bene ma ora è solo ottava, merita qualcosa in più e questa partita ben venga per ripartire anche in campionato, importante per la tifoseria e i giocatori viola devono capirlo. Ma non c'è solo la Juve, poi bisogna finire bene questo campionato perché la Fiorentina merita di più".

Tornerà a Firenze magari per la sua Accademia che ha in Senegal? "Quest'anno mi sto preparando per venire verso aprile-maggio, proprio per parlare di una collaborazione con la mia Accademia, sperando che nasca qualche fenomeno viola che venga proprio dalla mia scuola calcio . Io sono tifoso della Fiorentina e spero mia dia la possibilità di questa collaborazione perché voglio dare a questi ragazzi la stessa opportunità che ho avuto io".