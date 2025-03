RFV L'avvocato Vascellari: "Coreografia? Non esiste che ci sia una sanzione a livello penale"

L'avvocato Andrea Vascellari è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al centro" per parlare della Fiorentina e della coreografia viola manifestata contro la Juventus e per esprimere un parere sulle possibili conseguenze: "Palladino è alla sua prima vera esperienza in Serie A, ha perso nei momenti importanti giocatori importanti, non criticherei mai Palladino".

Ottimismo per questo finale di stagione?

"Dobbiamo provare a entrare in Europa League e provare a vincere la Conference, abbiamo una rosa lunga adesso, in difesa abbiamo trovato il giusto assetto a centrocampo siamo coperti e in attacco abbiamo probabilmente tolto Retegui il giocatore più in forma del campionato".

Che ne pensa della coreografia?

"A livello penale non esiste che venga effettuata una sanzione, è vero che è maleducazione però all'interno degli stadi è normalità quindi non ci dovrebbero essere problemi, la Juventus non sa perdere e non vuole perdere, stanno cercando di mascherare questa situazione tragica che hanno in casa. In caso di sanzione mi stupirei visto che ci sono diversi precedenti senza sanzioni".

Cosa ne pensa del possibile derby contro il Pisa per il prossimo anno?

"Il derby con il Pisa a livello pubblico è più pericoloso di una partita con la Juventus".