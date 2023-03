JACOBELLI A RFV, Viola Park? Struttura strepitosa

FirenzeViola.it

Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola parlando dei giovani italiani ed elogiando il Viola Park: "Nelle prime 27 giornate di campionato i giocatori titolari stranieri erano tra il 62% e il 65%. Questo fa onore a Mancini che nonostante le evidenti difficoltà ha vinto l'Europeo. Non è vero che non ci sono giocatori giovani italiani, ma ci sono allenatori che hanno paura di lanciarli. Ne ho parlato con De Zerbi, anche lui è d'accordo con me: non importa l’età, se un giocatore ha 16,17 anni ed è bravo deve giocare lui e non uno di 30 meno bravo. Tra i primi 20 marcatori nel nostro campionato ce ne sono solo due italiani: Immobile con 9 reti e Zaccagni con 8 reti. Quindi è normale che Mancini convochi Retegui: ha fatto 8 gol in 8 partite. Da quando c'è il calcio globalizzato, non solo l'Italia nazionalizza giocatori, e non da adesso, basta vedere Camoranesi, ma anche altre nazionali. La federazione deve intervenire in tackle scivolato. Bisogna partire dai ragazzi di età inferiore, in primavera già è tardi".

"C'è anche la questione delle seconde squadre. La Juventus ha investito uomini e risorse sulla seconda squadra. Fagioli, Miretti, Kean, sono giocatori che vengono da lì, questo fa si di tenere d'occhio i propri giovani evitando che si perdono in giro per il mondo. le seconde squadre funzionano anche in altri campionati".

"Penso che lo capiremo subito, a partire dall'esordio a Napoli contro l’Inghilterra. È importante in questo momento l'amore della Nazionale. Voglio spendere anche due parole sulla Uefa. Se ti obiettano la scritta "Luca azzurro per sempre" in onore di Vialli o anche come è stato per Astori, vuol dire che non sai cosa è il calcio, non sai cosa è l'amore per la maglia azzurra, anche se ti chiami Uefa. Inoltre non hanno detto nulla sui tifosi dell'Inter imprigionati a Porto."

"Penso che Commisso ha fatto una cosa strepitosa. Il Viola Park consentirà ai ragazzi delle giovanili della Fiorentina a contatto con la prima squadra. Commmisso ha compreso cosa vorrà dire per la Fiorentina il Viola Park. Sarà la sede di una società che presterà ancora più attenzione al settore giovanile, che già sotto la direzione di Aquilani sta ottenendo i suoi frutti".