JACOBELLI A RFV, Viola ha pagato doppio impegno

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola in vista di Atalanta-Fiorentina: "Per la prossima partita dovrebbero recuperare Demiral e Koopmeiners. Gasperini ha cambiato pelle all'Atalanta. Gioca in modo più accorto, con l'Atalanta che ha la migliore difesa del campionato. La Dea ha poi dettato una linea verde. Il gol di Roma è arrivato da Scalvini 2003 su assist di Hojlund, anche lui classse 2003".

In questi giorni si è parlato spesso dei problemi degli infortuni in nazionale. Lei si pone dalla parte dei club o delle nazionali?

"Ci si può porre dalla parte del alcio. Gli infortuni in questa stagione anomala sono numerosi. La Fiorentina ai turni di campionato deve aggiugere anche il playoff di Conference. I tecnici hanno fatto una preparazione per partire subito forti e questo ha esposto i giocatori a infortuni. Ritengo però che ogni anno si riproponga questo tema".

La Fiorentina ha la personalità di imporsi a Bergamo?

"Sarà interessante se dopo la vittoria col Verona continuerà su una linea di rilancio. è importante che ci siano scelte chiare e che non ci sia un ricorso massiccio al turnover. Le scelte di Italiano col Verona sono state eloquenti. La scelta di Kouame è stata chiara, la Fiorentina ha fatto bene a tenerlo. Italiano però si aspetta di più da Jovic e Cabral.

I tifosi possono stare tranquilli sull'impegno della società?

"Fino ad ora Commisso ha speso tutto di tasca sua. Ha fatto un investimento enorme nel Vioka Park. Adesso, dopo una buona compagna acquisti, Commisso si aspetta di più dalla squadra".

La viola può migliorare il piazzamento in campionato?

"La Fiorentina ha pagato il pedaggio di doversi adeguare al doppio impegno. Giocare poi il giovedì è ancora più difficile. La squadra deve imparare a sostenere la doppia fatica. Ritengo che Italiano conosca bene le potenzialità della squadra".

Jovic ha giocato una manciata di minuti in nazionale. Sembra in difficoltà fisica, secondo lei giocherà domenica?

"Dipenderà da come si presenterà dal ritorno dalle nazionali. Nella Serbia è tornato al gol Vlahovic, questo perché la Serbia ha un gioco diverso dalla Juve. Su Jovic penso che gli abbia fatto bene trovare una manciata di minuti in nazionale".

Gasperini non è amatissimo a Firenze. Come si spiega questo rapporto?

"Mi auguro che il tempo stemperi questo attegiamento. Gasperini con la Fiorentina eguaglierà il record di panchine bergamasche di Mondonico, un nome che lega le due piazze. Mi auguro he questo tipo di rapporto venga lasciato alle spalle da una e dall'altra parte. Fra Commisso e Percassi i rapporti sono ottimi. L'importante è che vinca una rivalità calcistica".