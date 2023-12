JACOBELLI A RFV, Insisterei su Nzola fino a fine anno

FirenzeViola.it

Xavier Jacobelli a Radio FirenzeViola

Xavier Jacobelli, opinionista televisivo nonché ex direttore di Tuttosport, ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Firenze in campo" ha parlato così di Mbala Nzola e del suo periodo nero con la maglia della Fiorentina: "Ci sono punti interrogativi legittimati da un rendimento inferiore alle aspettative. Ma è giusto insistere su Nzola, le parole di Italiano sono in quella direzione e io sono d’accordo”.

Già con la Salernitana ripartirebbe da Nzola?

“Nella carriera di un attaccante ci sono periodi in cui non si segna in nessun modo. Per questo insisterei su Nzola. Ci sono ancora tantissime partite ravvicinate, una serie che può fargli rompere il ghiaccio. Poi se entro fine anno non dovesse accadere, la Fiorentina farà le sue considerazioni”.

Conclude su Nzola e la squadra: “Penso sia semplicemente un periodo negativo. La Fiorentina è solo a 4 punti dalla Champions. A dicembre i viola possono capire quali saranno le prospettive per il 2024”.

