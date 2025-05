RFV Il tecnico Colomba sulla Fiorentina: "Sarri, Pioli o Baroni nomi ottimi ma contano progettualità e rosa"

L'allenatore Franco Colomba è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Viola Weekend" per parlare dei recenti avvenimenti nella Fiorentina: "Quanto accaduto è stato una sorpresa anche se qualche momento di confusione c'era stata durante la stagione. Palladino è un emergente e si è proposto bene in queste stagioni ma evidentemente ha altri obiettivi. In caso di dimissioni di solito si hanno altre cose in ballo. La stagione viola è stata altalenante ma se arrivi alla semifinale di Conference e comunque fai bene significa che il percorso è buono ma certo se il rapporto interno e con la piazza non sono buoni forse meglio un'altra scelta".

Uno esperto o un esperto? "I nomi che girano sono importanti, Sarri è toscano darebbe tutto per allenare la Fiorentina, Pioli ha grande esperienza, Baroni ha fatto bene anche se ha meno curriculum. Sono certo nomi molto buoni. De Rossi o Gilardino? Il legame allenatore-direttore è fondamentale. Il primo risponderebbe a quello mentre Gilardino è legato alla piazza già come giocatore. Ma poi conta la progettualità e il gruppo dei giocatori. A Firenze Palladino ha fatto bene, poteva fare qualche punto in più ma le stagioni spesso hanno momenti di difficcoltà".

Palladino all'Atalanta? "C'è un cordone che lega lui e Gasperini e chissà che quest'ultimo non ne abbia parlato bene alla società, oltre a tipologia di gioco e cose in comune. Nome spendibile però per un club che si sta affermando come l'Atalanta? All'apparenza pare di no ma alla fine contano la qualità e il gruppo di giocatori, non è detto che se uno non ha vinto nulla precedentemente non può allenare quel tipo di squadra".