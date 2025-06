RFV Graffiedi sulla Fiorentina: "Difficile ripartire se si cambia sempre, ora serve un tecnico pronto"

L'ex giocatore della Fiorentina e Cesena e neo allenatore del Progresso, Mattia Graffiedi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare dell'attualità viola e la settimana vissuta: "C'era già una programmazione e invece ora deve ripartire da zero ed è difficile fare programmi quando ogni anno cambi allenatore o dirigenti. Per me la Fiorentina è passata da alti e bassi ma questo doveva essere un punto di partenza, mancavano dei tasselli che potevano essere aggiunti ora sul mercato e gli errori fanno parte di un progetto nuovo".

Troppa pressione su Palladino? "Aspettarsi che Palladino lottasse per Champions e scudetto è stato sbagliato, dovevano essere poste delle basi. Solo che ora, senza i potenziali di altre big, è difficile ripartire con una nuova programmazione".

Chi serve come parafulmine alle contestazioni? "Ho letto tanti nomi, Pioli potrebbe essere il vero colpo perché ha grande esperienza e qualità tecniche e tattiche e sarebbe il segnale che vuole fare qualcosa subito. La contestazione è perché da anni non si vince nulla e la passione ti porta a contestare. La Fiorentina deve tornare tra le quattro-cinque società e in Europa con continuità. Ma ora bisogna trovare un allenatore pronto perché questo accada".