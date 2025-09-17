Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Il mio attacco anti-Como: Gud e Fazzini dietro a Kean"
Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha rivolto lo sguardo all'attacco da schierare contro il Como. Queste le sue parole: "La Fiorentina è un cantiere aperto in questo momento, ognungo ha le sue idee e il suo schema. Vorrei partecipare anche io a questo gioco, mettendo in campo tre giocatori, solo nel reparto di attacco. Gudmundsson e Fazzini dietro a Kean. Io ho scelto questi 3, gli altri 8 sceglieteli voi".
RFVGiulio Dini: "Spiazzato dagli esperimenti di Pioli, Fagioli vertice basso e difesa a tre non hanno portato da nessuna parte"
Tutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativodi Lorenzo Di Benedetto
2 Fiorentina, inizia un mese verità. Cinque sfide in trenta giorni per scacciare dubbi e preoccupazioni
FirenzeViolaRiqualificazione Stadio Franchi, si attende il cronoprogramma. Il punto sui lavori, dalla Curva Fiesole a metà Maratona
Angelo GiorgettiFazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccoli
Mario TeneraniÈ già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
