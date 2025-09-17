Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Il mio attacco anti-Como: Gud e Fazzini dietro a Kean"

FirenzeViola.it
Oggi alle 09:18
Radio FirenzeViola
Redazione FV

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha rivolto lo sguardo all'attacco da schierare contro il Como. Queste le sue parole: "La Fiorentina è un cantiere aperto in questo momento, ognungo ha le sue idee e il suo schema. Vorrei partecipare anche io a questo gioco, mettendo in campo tre giocatori, solo nel reparto di attacco. Gudmundsson e Fazzini dietro a Kean. Io ho scelto questi 3, gli altri 8 sceglieteli voi".

