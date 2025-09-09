Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Fazzini deve giocare col Napoli: l'ideale per fermare Lobotka"
FirenzeViola.it
Durante il consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato di come sostituire Gudmundsson, nel caso in cui l'islandese non dovesse recuperare per la gara si sabato contro il Napoli: "Vorrei parlare di Fazzini. Stiamo dando i numeri in questi giorni parlando del modulo con cui la Fiorentina dovrebbe affrontare il Napoli. Io questa volta non vado sui numeri ma mi concentro su Fazzini.
Io credo che col Napoli debba giocare, secondo me è l'uomo giusto per andare ad aggirare e neutralizzare Lobotka. La Fiorentina ha bisogno del suo entusiasmo e della sua voglia di mettersi in gioco".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Fiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Adrenalina azzurra: l'Italia fa l'ennesimo assist alla Fiorentina, che può sfruttare un Kean formato Mondiale
2 Fiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...
Copertina
CalciomercatoAccordo vicino tra la Fiorentina e Mandragora per il rinnovo: summit finale prossima settimana
Mario TeneraniFiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamola
Tommaso LoretoDa Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com