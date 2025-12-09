Il CNB di Calamai: "Spogliatoio in rivolta: serve un cambio di capitano. Voto per Gosens"

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "In attesa dei provvedimenti drastici annunciati da Goretti dopo Sassuolo, una cosa che è emersa in maniera chiara è che lo spogliatoio della Fiorentina è in costante fibrillazione, un terremoto continuo. Questo dovrebbe portare quanto meno a un passaggio, al cambio di capitano. Non ritengo Ranieri colpevole di questa situazione, non sta rendendo come l'anno scorso ma è in linea con tutto il gruppo. Serve un leader con più carisma, io voto per Gosens".