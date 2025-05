RFV Il CNB di Calamai: "Rocco faccia il possibile per tenere Kean: lui ha a cuore Firenze"

Nel consueto appuntamento con il "Caffè nero bollente", rubrica quotidiana di Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è espresso così sulle scelte di Commisso e sul futuro di Moise Kean: "Il giorno dopo Fiorentina-Bologna mi pare abbia messo in risalto un aspetto: Commisso non ha nessuna intenzione di fare dietrofront sulle sue decisioni. Quindi a meno di scenari di clamorosi, come la decisione degli stessi protagonisti, credo che sia Pradè che Palladino faranno parte della Fiorentina del centenario. C'è un aspetto però sul quale bisogna spingere. Se il presidente ritiene queste due figure fondamentali per il suo progetto societario va bene, è lui che mette i soldi e lui a decidere, ma almeno faccia il possibile e l'impossibile per tenere Kean.

Non è un giocatore importante, è il 30% della Fiorentina. La ferocia agonistica con la quale ha segnato il gol vittoria contro il Bologna testimonia quanto sia dentro questo progetto. Allora Commisso tieni pure Palladino e Pradè ma tieni anche Kean. E se per tenere Kean può essere utile la conferma di Palladino allora viva anche Palladino".