Il CNB di Calamai: "Mercato, mi aspetto delle uscite: Fagioli e Dodo sacrificabili"
FirenzeViola.it
Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento della Fiorentina. Queste le sue parole: "Aspettando il mercato invernale e i colpi in arrivo, va detto che non si può pretendere dal presidente altri grossi investimenti. E quini credo che sia necessario anche immaginare delle uscite. Fagioli e Dodo, a fronte delle offerte giuste, potrebbe essere almeno per me dei sacrifici accettabili".
