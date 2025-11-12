Il CNB di Calamai: "Mercato, mi aspetto delle uscite: Fagioli e Dodo sacrificabili"

di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento della Fiorentina. Queste le sue parole: "Aspettando il mercato invernale e i colpi in arrivo, va detto che non si può pretendere dal presidente altri grossi investimenti. E quini credo che sia necessario anche immaginare delle uscite. Fagioli e Dodo, a fronte delle offerte giuste, potrebbe essere almeno per me dei sacrifici accettabili".

