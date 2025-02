RFV Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Bicchiere mezzo pieno, ma Palladino sfrutti il materiale a disposizione"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai è ripartito dalla sfida di San Siro e dalla sconfitta della Fiorentina, battuta di misura sul campo dell'Inter. Questo il suo commento su Radio FirenzeViola, partendo dagli episodi arbitrali che hanno condizionato il monday-night di Serie A in un weekend "tragico" per l'Aia: "Una riflessione prima di tutto. C'è un problema arbitrale in Italia. Questo purtroppo è un problema che va affrontato: non è un problema che riguarda la Fiorentina, ma tutti. Mi auguro, visto che sarà un campionato che si giocherà fino all'ultimo minuto, per lo Scudetto, per la Champions e anche per la salvezza, che ci sia un'inversione di rotta per evitare altri errori grossolani come quelli di ieri.

La mia riflessione di oggi riguarda il campo e Raffaele Palladino: io prendo il bicchiere mezzo pieno. La doppia sfida contro l'Inter era importante per capire il peso della squadra viola. Beh, io vi devo dire che dopo queste due gare, quello che per me prima era un sogno, cioè l'obiettivo Champions, ora ha base ancora più forti. Certo è che Palladino dovrà avere la capacità di ricavare il meglio da tutto quel ben di Dio che la società gli ha messo a disposizione anche col mercato di gennaio".