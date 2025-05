RFV I voti di Sauro Fattori: "Stagione viola e Palladino da 7, Kean da 9 ma a Gudmundsson do 4.5"

L'ex calciatore e allenatore della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori durante "Garrisca al Vento" ha espresso il suo parere sul finale di stagione viola: "Non ci speravo nell'Europa, non mi aspettavo che la Lazio perdesse ma non si è scansata perché ha creato tanto ma il Lecce voleva salvarsi. Mi spiace per Baroni perché ha fatto una bellissima annata con la squadra peggiore tra le prime nove, non aveva i cambi. I numeri danno ragione alla Fiorentina e avanti con Palladino certo, chi metti al posto suo? Farioli, Sarri? No lasciamo stare. Io non entro nel merito se Palladino è un grande allenatore ma è arrivato sesto con 65 punti e non ha avuto questa squadra dall'estate. Abbiamo migliorato i punti e la classifica e non voglio togliere meriti al tecnico. Io non dico che sia l'allenatore migliore del mondo ma mi attengo ai numeri, sei sesto e vai in Conference. Io non lo voglio sminuire questa stagione, negli altri anni ci sei andato perché una si è ritirata e tante altre sono andate male. Quest'anno con questi punti potevi arrivare più avanti e questo è il dispiacere. Ma confido che si possa migliorare nella prossima stagione. Il voto finale? per me è 7. Se la Lazio pareggiava certo era un sei scarso, forse 5.5 ma negli altri tre anni la Fiorentina in classifica era andata peggiorando a dirla tutta. Meritiamo di più ma siamo in Conference e grazie a questo tieni anche Fagioli e non è poco. Vediamo Lazio e Milan che fanno il prossimo anno senza Conference".

I voti ad alcuni singoli? "Palladino 7, Kean 9, Gudmundsson 4.5 non ha mai risolto nulla, Gosens 6 massimo 6.5 perché potenzialmente è da 8, Mandragora 8, Dodo 7, Ranieri 7.5 non vedo tante partite sbagliate, Pongracic la media tra 4 fino a dicembre poi fino ad aprile 7 e poi di nuovo 4, Pablo Mari 7, Beltran 5, Colpani 6 perché non avevo aspettative e lui era nelle 8 vittorie, Adli 6, De Gea 8.