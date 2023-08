HEURTAUX A RFV, Vedrei bene Samardzic in viola

Fonte: Dai nostri inviati Ludovico Mauro e Lorenzo Marucci

Thomas Heurtaux, ex difensore tra le altre dell'Udinese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola durante l'evento delle Olimpiadi del Cuore al Circolo Tennis Italia di Forte dei Marmi. Ecco le sue parole: "Dopo il calcio ho trovato un altro sport, il padel, e tanti miei ex compagni hanno fatto lo stesso".

Sulla prima giornata di Serie A: "Ho visto la prima partita dell'Udinese, ma purtroppo la Juventus è partita molto forte e ha vinto la gara. L'Udinese deve ripartire dal secondo tempo".

Cosa si aspetta dall'Udinese?

"La società è importante, l'allenatore è bravo e la squadra è forte. Mi aspetto sempre tanto dall'Udinese,lo scorso anno sono partiti bene ma oii hanno avuto un calo nella seconda metà di stagione anche a causa di alcuni infortuni".

Che idea si è fatto sul caso Samardzic?

"E' difficile capire la situazione. Da fuori non so come sia potuto succedere, qualcosa dietro c'è. Se deve fare il salto di qualità? Potrebbe anche restare all'Udinese 2/3 anni, ma capisco che se vengono a cercarti squadre che giocano la Champions sia difficile dire di no".

Le favorite per lo scudetto?

"Occhio al Napoli. L'Inter ha la rosa più forte, ma mi aspetto un campionato aperto".

Cosa ne pensa di Garcia? E di Spalletti?

"Spalletti ha fatto un grande campionato e si è meritato la nazionale. Per Garcia sarà una bella sfida, ma è un grande allenatore e farà bene".

Sull'Hellas Verona: "Speriamo che arrivi una salvezza più tranquilla, lo scorso anno hanno fatto un miracolo e l'importante è fare un girone d'andata buono. Lo scorso anno è stato fatto un girone di ritorno ottimo".

Vede la Fiorentina in lotta per l'Europa?

"La Fiorentina è sempre stata lì, mi aspetto tanto. Possono lottare per arrivare in Europa. Vincere la Conference? Non è facile, ma hanno una rosa importante e possono fare bene".

Samardzic a Firenze potrebbe fare bene?

"Lui deve giocare e se deve fare un passaggio in più, la Fiorentina può andare bene".