RFV Guido Marilungo: "Kean ha trovato ambiente ideale e fiducia ma non saprei cosa consigliargli sulla cllausola: ecco perché"

vedi letture

L'ex attaccante dell'Atalanta Guido Marilungo è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'attualità viola: "Io vicino alla Fiorentina? Non confermo (ride, ndr). Quella di ora sta facendo un grandissimo campionato poi una piazza come Firenze non si accontenta mai, come capita quasi in tutta Italia".

Un giudizio su Kean? "La vita dell'attaccante è strana. Per quanto riguarda Kean, fin da giovane tutti lo aspettavano perché si vedevano le qualità. Ha fatto bene anche in altre stagioni ma quest'anno ha trovato ambiente ideale e fiducia, sta facendo grandi cose, tanto di cappello a lui".

Non si paga l'assenza di un vice Kean? "La Fiorentina non ha preso nessuno è vero ma ha Beltran che pur spostato dietro è un attaccante che può giocare davanti. La Fiorentina ha una grande rosa poi se ha fatto bene o male non saprei ma a livello numerico è messa bene e con ottimi giocatori"

La clausola di Kean lo può portare a lasciare la Fiorentina? "Non so dirti dipende da lui che non conosco personalmente. In pochi sono riusciti a rimanere a lungo o per sempre in un club, l'ambizione di un calciatore è arrivare il più in alto possibilie in un grande club. Se arriva un'offerta di un club importante bisognerebbe anche capirlo".

Ma non gli consiglieresti un altro anno a Firenze? Non farmi fare ragionamenti da manager, per ora faccio solo scouting e guardo le partite. E con lui come la fai la sbagli, prima è difficile da dirlo. Spero finisca la stagione con 40 gol ma magari un altro ne fa 45 e vogliono tutti l'altro... E' complicata"

Domenica arriva l'Atalanta: "Ha fatto una grande partita con la Juve e benino con l'Inter che però ha giocato la partita scudetto e dunque è forte ed ha avuto qualcosina di più, ci sta di perdere con l'Inter insomma. Più libera mentalmente? Da anni è consolidata e dunque è libera di mente, è difficile trovarle un difetto, fa sempre annate strepitose. Sarà una partita tosta e difficile per entrambe, vinca il migliore e sarà una sfida bella da vedere"