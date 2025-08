RFV Bagnoli: "Beltran? Se lo vogliono, chiudono presto. Valentini un addio forzato"

Così l'agente Andrea Bagnoli, intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Il mercato brasiliano non è come cinque anni fa, che era un mercato a vendere. Oggi c'è da stare attenti, perché hanno buoni giocatori da vendere e ingaggi già alti. Secondo me con le dovute cautele può concretizzarsi".

La Fiorentina ha già accettato. Adesso sta al giocatore.

"Credo che il Flamengo se vuole prendere un giocatore può chiuderlo. Oggi in Brasile non si perde molto tempo. Ripeto: ci sono calciatori che guadagnano più là che in Italia".

Come si spiega l'addio di Valentini?

"A volte ci sono delle situazioni in cui sei obbligato a fare delle scelte. Questa è stata una scelta obbligata. Per me ci poteva stare benissimo alla Fiorentina. In Italia manca la cultura di aspettare un giocatore. Se è forte gli dev'essere data la possibilità di dimostrarlo".

