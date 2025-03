RFV Giorgio Perinetti su Kean: "La clausola desta preoccupazione. Perderlo sarebbe un peccato"

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al Vento" per analizzare le tematiche principali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalla clausola da 52 milioni su Moise Kean: "Siamo nel momento chiave del campionato. Sarebbe bene essere concentrati sul presente. Su Kean la Fiorentina ha fatto un'ottima mossa. Se la clausola è quella ci può essere qualche preoccupazione. Perderlo sarebbe un peccato".

Come si valuta il futuro di giocatori che hanno avuto un redimento altalenante?

"Ancora è prematuro decidere perché mancano nove gare di campionato e c'è anche la coppa. Bisogna vedere come finisce il campionato e come si comportano questi giocatori. Quando la Fiorentina dirà se è contenta di Palladino si potrà determinare chi potrà rimanere alla Fiorentina. Senza queste basi certe è dura fare delle scelte. Queste ultime partite sono determinanti. Chi ha conquistato la fiducia verrà tenuto".

Gudmundsson?

"Recentemente ha dimostrato di essere un giocatore di qualità. Va verso la conferma ma ci sono tanti fattori che incidono. Le prime riflessioni verranno fatte anche sull'allenatore. Se verrà confermato allora anche lui sarà decisivo nelle scelte".

